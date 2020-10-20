Беременная девушка предложила подписчикам стать крестными за iPhone 12

Фото: apple.com

Беременная Алена Кулакова в соцсети предложила места крестных родителей. За такую необычную услугу девушка рассчитывает получить iPhone 12 Pro или MacBook Pro, говорится на ее странице в Instagram.

"Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я беременна! Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается, – готова предложить вам места крестных родителей за iPhone 12 Pro и MacBook Pro", – написала Кулакова.

Будущая мать также отметила, что она взрослая и принимать решения умеет сама.

Ранее Apple представила новый iPhone в четырех версиях. Официальные продажи iPhone 12 в России начнутся 23 октября.