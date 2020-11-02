Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в 2020 году

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Компания Apple анонсировала третью за осень текущего года презентацию. Мероприятие планируют провести 10 ноября, сообщает "Газета.ру".

Аналитики и ряд СМИ считают, что во время презентации будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro с процессором собственной разработки компании. Также есть версии, что компания представит брелки AirTag для поиска потерянных вещей и беспроводную зарядку AirPower.

Предыдущая презентация Apple состоялась 13 октября. Компания представила новые модели iPhone c OLED-дисплеем и новым сверхпрочным стеклом. На презентации также рассказали, что двенадцатая версия стала на 11% тоньше, 15% меньше и 16% легче предыдущей. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября.

В сентябре компания презентовала Apple Watch и новый iPad с функцией распознавания лица. В часах появился датчик здоровья, который анализирует насыщенность крови кислородом.

