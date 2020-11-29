Мясников рассказал о вреде наушников для здоровья

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Врач Александр Мясников рассказал, что наушники могут наносить серьезный вред здоровью. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что безопасная нагрузка для слуха составляет 80 децибел. В то же время часто звук из наушников превышает норму.

"В наушниках может быть и 100, и 120 [децибел]", – подчеркнул Мясников.

Он заявил, что в течение нескольких лет у пользователей девайсов появляются проблемы со слухом. Мясников сообщил, что в развитых странах около 25% населения сталкиваются с этим к 50 годам.

Врач подчеркнул, что абсолютно безопасных наушников не существуют. В то же время он призвал пользоваться накладными наушниками, поскольку они меньше влияют на здоровье.

Ранее стало известно, что в 2020 году наиболее популярными беспроводными наушниками стали бюджетные модели Redmi AirDots. Второе место в рейтинге заняли Apple AirPods 2. На третьей позиции по спросу расположились AirPods Pro.