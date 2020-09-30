Новые наушники Marshall Major получили беспроводную зарядку

30 сентября, 19:12
Фото: zoundindustries.com
Компания Zound Industries выпустит наушники Marshall Major четвертого поколения. Об этом сообщает The Verge.
Так, амбушюры в новом девайсе будут еще мягче. Также будет усовершенствован механизм складывания наушников, что сделает конструкцию более надежной и компактной. Кроме этого, Major IV можно будет заряжать при помощи беспроводной зарядки Qi.
При этом подключать наушники к источнику звука можно также по Bluetooth либо через 3,5-миллиметровый разъем. Шумоподавления в новом устройстве не будет.
В продажу наушники Major IV в США поступят в середине октября этого года. Их стоимость составит 149 долларов.
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