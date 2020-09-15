Huawei работает над созданием лазерной зарядки для смартфона

Фото: depositphotos/stockasso

Huawei работает над новой технологией зарядки гаджетов. Она основана на беспроводной передаче энергии невидимыми лазерами, сообщает Pocketnow.

Технология позволит с помощью одного беспроводного модуля заряжать несколько совместимых устройств. При этом можно будет свободно пользоваться гаджетами, не беспокоясь о зарядке.

В компании отметили, что понимают опасность лазеров для зрения людей и животных и работают над этим. Названия у технологии пока нет. Сроки появления первых зарядных устройств также не уточняются.

Ранее директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев заявил, что оставлять зарядное устройство в розетке нельзя, так как это может привести к возгоранию.

Кроме того, зарядка может испортиться во время грозы или сильного ветра. В этот момент отмечаются скачки напряжения в сети.