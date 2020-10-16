Названы самые популярные беспроводные наушники в России

Фото: mi-shop.com

Аналитики онлайн-маркетплейса "Яндекс.Маркет" выяснили, какие наушники популярны среди россиян.

За основу был взят период с 1 января по 13 октября 2020 года, сообщает РИА Новости. Эксперимент показал, что самой популярной моделью являются бюджетные Redmi AirDots. На втором и третьем местах – AirPods 2 и AirPods Pro от компании Apple.

Повышенный спрос на продукцию Xiaomi также подтверждается числом запросов. На долю производителя приходится 20% переходов из маркетплейса. Чуть менее востребована продукция Apple (19%), а замыкает тройку компания JBL, рассказали эксперты.

Также исследование показало, что наиболее востребованная модель наушников стоит примерно 1 600 рублей, в то время как в среднем россияне готовы выделить на покупку гаджета порядка 5 200 рублей.

Накануне в Xiaomi пошутили над отказом Apple от зарядки и наушников в коробках новых смартфонов. В испаноязычном Twitter-аккаунте производителя рассказали о кошмаре, в котором комплектация китайских устройств лишилась дополнительных аксессуаров.

