Названы самые популярные беспроводные наушники в России

20:17
Фото: mi-shop.com
Аналитики онлайн-маркетплейса "Яндекс.Маркет" выяснили, какие наушники популярны среди россиян.
За основу был взят период с 1 января по 13 октября 2020 года, сообщает РИА Новости. Эксперимент показал, что самой популярной моделью являются бюджетные Redmi AirDots. На втором и третьем местах – AirPods 2 и AirPods Pro от компании Apple.
Повышенный спрос на продукцию Xiaomi также подтверждается числом запросов. На долю производителя приходится 20% переходов из маркетплейса. Чуть менее востребована продукция Apple (19%), а замыкает тройку компания JBL, рассказали эксперты.
Также исследование показало, что наиболее востребованная модель наушников стоит примерно 1 600 рублей, в то время как в среднем россияне готовы выделить на покупку гаджета порядка 5 200 рублей.
Накануне в Xiaomi пошутили над отказом Apple от зарядки и наушников в коробках новых смартфонов. В испаноязычном Twitter-аккаунте производителя рассказали о кошмаре, в котором комплектация китайских устройств лишилась дополнительных аксессуаров.
"Городской стандарт": наушники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: