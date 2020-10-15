В Xiaomi пошутили над отказом Apple от зарядки в коробках новых смартфонов

Фото: apple.com

Компания – производитель смартфонов Xiaomi пошутила над решением Apple отказаться от блока зарядки в комплекте к новым смартфонам iPhone 12. Сообщение появилось в испаноязычном аккаунте китайской компании в Twitter.

Публикация появилась на следующий день после презентации американских устройств.

"Доброе утро #MiFans, сегодня нам приснилось, что наши смартфоны пришли без зарядного устройства в коробке. К счастью, это был просто кошмар", – написали представители Xiaomi.

Помимо зарядного блока, из комплекта iPhone 12 также убрали проводные наушники. В результате коробки будут продаваться только со смартфоном и зарядным кабелем внутри.

В Apple ранее объяснили такое решение заботой об экологии, однако некоторые инсайдеры предполагают, что компания пытается сэкономить.

Компания Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G во вторник, 13 октября. Смартфон нового поколения будет продаваться сразу в четырех вариантах, каждый из которых отличается возможностями или размерами.

