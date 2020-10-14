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Технологии

13:28

Уникальную функцию получили только iPhone 12 для США

технологии

Фото: apple.com

Работать со сверхбыстрой технологией 5G mmWave смогут только iPhone 12, доступные для рынка США, сообщает 9to5mac.

На таких смартфонах будет установлена дополнительная антенна, выводящаяся на правую грань корпуса. С ее помощью принимается сигнал на миллиметровой волне. Данной детали будут лишены международные версии гаджета.

Уточняется, что 5G mmWave позволяет передавать данные на максимальной скорости, но радиус работы совместимой базовой станции меньше, и ее покрытие может обеспечить, например, стадион или аэропорт.

Линейку новой модели iPhone представили на презентации корпорации Apple. Cтартовая цена iPhone 12 составит 799 долларов. Минимальная цена новинок от Apple в России составит 69 990 рублей. В РФ предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнется 21 октября.

Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G

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