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Технологии

13 октября, 22:50

Российские операторы рассказали о дате начала предзаказа iPhone 12

технологии

Фото: TASS/Zuma

В России предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнется 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей крупнейших сотовых операторов.

iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max можно будет предзаказать с 6 ноября. Об этом рассказали в МТС, которая обладает крупнейшей операторской розницей.

В свою очередь в интернет-магазине Билайн предзаказ на первые две модели также начнутся с 21 октября. В продажу они поступят 23 октября, сообщили в операторе. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max можно будет предзаказать в Билайне с 6 ноября, увидеть в продаже – с 13 ноября.

В Мегафон Ритейл, М.Видео-Эльдорадо и Ozon предзаказы будут доступны в те же даты. Об этом агентству рассказали в компаниях.

Линейку новой модели iPhone представили на сегодняшней презентации корпорации Apple. Cтартовая цена iPhone 12 составит 799 долларов. Минимальная цена новинок от Apple в России составит 69 990 рублей.

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