Apple представила новую умную колонку HomePod mini

20:15
Фото: apple.com
Apple представила умную колонку HomePod mini. Презентация состоялась на сайте компании.
Устройство оснащено широкополосным динамиком, а также возможностью вычислять особенности аудио для автоматической настройки. Помимо этого, колонка может создавать стереопару, если в одном помещении находятся сразу два устройства.
Особенностью HomePod mini, по словам представителей компании, стало улучшенное взаимодействие с системой "умный дом". Это означает, что с помощью голосового управления пользователи смогут управлять сразу всеми устройствами, включенными в единую сеть. Для доступа к колонке потребуется голосовой помощник Siri.
Продажи умной колонки начнутся в ноябре – предзаказ откроют 6-го числа, сами продажи начнутся с 16-го. Цена на устройство за рубежом составит 99 долларов. Стоимость устройства на российском рынке пока не объявлена.
Ранее стало известно, что смартфон компании Apple iPhone 11 стал самым популярным смартфоном 2020 года. По всему миру продали 37,7 миллиона экземпляров новой модели.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: