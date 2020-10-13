Apple представила новую умную колонку HomePod mini

Фото: apple.com

Apple представила умную колонку HomePod mini. Презентация состоялась на сайте компании.

Устройство оснащено широкополосным динамиком, а также возможностью вычислять особенности аудио для автоматической настройки. Помимо этого, колонка может создавать стереопару, если в одном помещении находятся сразу два устройства.

Особенностью HomePod mini, по словам представителей компании, стало улучшенное взаимодействие с системой "умный дом". Это означает, что с помощью голосового управления пользователи смогут управлять сразу всеми устройствами, включенными в единую сеть. Для доступа к колонке потребуется голосовой помощник Siri.

Продажи умной колонки начнутся в ноябре – предзаказ откроют 6-го числа, сами продажи начнутся с 16-го. Цена на устройство за рубежом составит 99 долларов. Стоимость устройства на российском рынке пока не объявлена.

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