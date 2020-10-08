Через год в iPhone 13 сохранят деталь, раздражающую всех

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Информацией об iPhone, который выйдет в 2021 году, поделился в Twitter сетевой информатор Ice Universe, отличающийся очень точными прогнозами.

Еще не прошла осенняя презентация iPhone 12, а инсайдеры уже обсуждают внешний вид смартфона, выход которого ожидается в следующем году. Ice Universe сообщает, что iPhone сохранит экранный вырез, который впервые появился у iPhone X в 2017 году. "Челку" сохранит не только модель 2020 года, но и смартфон Apple 2021 года. Информатор отмечает, что "вырез" станет несколько меньше.

Инсайдер сообщает, что отказаться от этого дизайнерского решения пока нельзя – Apple не может подобрать другое место для размещения датчиков FaceID, используемых для биометрической идентификации пользователя.

Ранее аналитики назвали самый популярный смартфон в 2020 году. Им стал iPhone 11.