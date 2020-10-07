Стали известны первые подробности об iPhone 13

15:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Особенности новой линейки смартфонов iPhone 13 от компании Apple озвучил аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг, сообщает Business Insider.
По его словам, особенностью гаджета будет улучшенный дисплей ProMotion с повышенной частотой отображения картинки. Специалист также отметил, что в линейке будут представлены два базовых смартфона с диагональю экрана 5,42 и 6,06 дюйма, а также два продвинутых iPhone с диагональю 6,06 и 6,67 дюйма. Кроме того, по словам аналитика, в топовых моделях будет установлена тройная камера, а в базовых – двойная.
Компания Apple проведет 13 октября презентацию, на которой, как ожидается, будет представлена линейка смартфонов iPhone 12. Мероприятие под слоганом "Новости скорости" начнется в 20:00 по московскому времени.
Посмотреть трансляцию можно будет на сайте корпорации. В настоящий момент точной информации о том, какая ожидается линейка продуктов и какие гаджеты представят в ходе презентации, нет.
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