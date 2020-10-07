Стали известны первые подробности об iPhone 13

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Особенности новой линейки смартфонов iPhone 13 от компании Apple озвучил аналитик агентства Display Supply Chain Consultants Росс Янг, сообщает Business Insider.

По его словам, особенностью гаджета будет улучшенный дисплей ProMotion с повышенной частотой отображения картинки. Специалист также отметил, что в линейке будут представлены два базовых смартфона с диагональю экрана 5,42 и 6,06 дюйма, а также два продвинутых iPhone с диагональю 6,06 и 6,67 дюйма. Кроме того, по словам аналитика, в топовых моделях будет установлена тройная камера, а в базовых – двойная.

Компания Apple проведет 13 октября презентацию, на которой, как ожидается, будет представлена линейка смартфонов iPhone 12. Мероприятие под слоганом "Новости скорости" начнется в 20:00 по московскому времени.

Посмотреть трансляцию можно будет на сайте корпорации. В настоящий момент точной информации о том, какая ожидается линейка продуктов и какие гаджеты представят в ходе презентации, нет.