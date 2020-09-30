Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi презентовала смартфоны Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Премьера состоялась на YouTube-канале производителя.

Устройства Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro оснастили процессорами Snapdragon 865 и 6,67-дюймовыми дисплеями, которые выполнены по технологии IPS. Емкость аккумуляторов этих устройств составляет 5 000 миллиампер-часов, в комплекте идет зарядное устройство мощностью 33 ватт.

Смартфон Mi 10T Lite получил первым на рынке процессор Snapdragon 750G. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 4 820 миллиампер-часов. Все смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев в боковой клавише.

Ранее сообщалось, что Huawei работает над новой технологией зарядки гаджетов. Она основана на беспроводной передаче энергии невидимыми лазерами, сообщает Pocketnow.

Технология позволит с помощью одного беспроводного модуля заряжать несколько совместимых устройств. При этом можно будет свободно пользоваться гаджетами, не беспокоясь о зарядке.

В компании отметили, что понимают опасность лазеров для зрения людей и животных и работают над этим. Названия у технологии пока нет. Сроки появления первых зарядных устройств также не уточняются.

