30 сентября, 16:57
Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi презентовала смартфоны Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite. Премьера состоялась на YouTube-канале производителя.
Устройства Xiaomi Mi 10T и Xiaomi Mi 10T Pro оснастили процессорами Snapdragon 865 и 6,67-дюймовыми дисплеями, которые выполнены по технологии IPS. Емкость аккумуляторов этих устройств составляет 5 000 миллиампер-часов, в комплекте идет зарядное устройство мощностью 33 ватт.
Смартфон Mi 10T Lite получил первым на рынке процессор Snapdragon 750G. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 4 820 миллиампер-часов. Все смартфоны оснащены сканером отпечатков пальцев в боковой клавише.
Ранее сообщалось, что Huawei работает над новой технологией зарядки гаджетов. Она основана на беспроводной передаче энергии невидимыми лазерами, сообщает Pocketnow.
Технология позволит с помощью одного беспроводного модуля заряжать несколько совместимых устройств. При этом можно будет свободно пользоваться гаджетами, не беспокоясь о зарядке.
В компании отметили, что понимают опасность лазеров для зрения людей и животных и работают над этим. Названия у технологии пока нет. Сроки появления первых зарядных устройств также не уточняются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: