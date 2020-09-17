В Роскачестве назвали лучший смартфон для блогера

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Специалисты Роскачества при содействии экспертов International Consumer Researchand Testing (ICRT) и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний протестировали 14 моделей смартфонов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Для исследования были выбраны устройства марок Samsung Galaxy, Sony Xperia, XiaomiRedmi, Oppo и Alcatel. Каждое из них оценили по совокупности 231 параметра, причем тестирование проходило в лабораторных условиях.
Лучшим смартфоном для блогеров эксперты назвали Samsung Galaxy Note20 Ultra. В пользу этого устройства говорит продвинутый блок основных камер, а также три фронтальных объектива для телефото, ультраширокой и широкоугольной съемки. Кроме того, пользователям предалагают качественную систему шумоподавления.
Несмотря на отличные фото- и видеовозможности, Samsung Galaxy Note20 Ultra подводит батарея – заряда аккумулятора хватит на 27 часов при максимальной яркости дисплея и на 30 – при уменьшенной. Против него также играет высокая цена – примерно 120 тысяч рублей.
В качестве альтернативы эксперты предложили смартфон Xiaomi Mi 10 Lite 5G с объемом памяти 128 гигабайт. Это устройство может работать до 46 часов. Еще более емкий аккумулятор установлен на Mi Note 10 – его хватит уже на 52 часа работы при уменьшенной яркости экрана.
Ранее компания Samsung объявила о выпуске новых фотосенсоров в линейке ISOCELL. Четыре модели датчиков могут быть использованы для создания смартфонов и модулей для них разного профиля.
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