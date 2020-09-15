Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

20:48
Фото: apple.com
Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad.
Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного. Задержка может быть вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса.
Эксперты предполагают, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к началу продаж новинки, намеченному на октябрь. В этом году будут презентованы iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.
New Colors! Apple Watch Series 6 looks awesome! That Blue and Red! #AppleEvent pic.twitter.com/g7G06RbiNr— Danny Winget (@superscientific) September 15, 2020
Во вторник, 15 сентября, компания представила новую продукцию. Презентация из-за пандемии коронавируса прошла в виртуальном режиме. Трансляция велась из кампуса Apple Park в Купертино.
Главной темой презентации стали часы Apple Watch Series 6 с функцией контроля уровня кислорода в крови пользователя. Гаджет также фиксирует продолжительность сна и определяет необходимое для качественного мытья рук время.
Началась осенняя презентация Apple
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: