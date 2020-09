Apple впервые с 2012 года не представила в сентябре новые iPhone

Впервые с 2012 года осенняя презентация Apple обошлась без новой линейки iPhone. Были представлены только новые Apple Watch и iPad.

Еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного. Задержка может быть вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса.

Эксперты предполагают, что знакомство с iPhone 12 произойдет ближе к началу продаж новинки, намеченному на октябрь. В этом году будут презентованы iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.

New Colors! Apple Watch Series 6 looks awesome! That Blue and Red! #AppleEvent pic.twitter.com/g7G06RbiNr