Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в Каспийске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в торговом здании в дагестанском Каспийске, сообщила пресс-служба ведомства.

Все они были госпитализированы с ожогами.

Сообщение о пожаре в трехэтажном здании поступило в 12:19 по московскому времени. Огонь распространился на 700 квадратных метров второго этажа здания.

Возгорание удалось локализовать на этой площади. Работать над тушением продолжают 78 специалистов и 23 единицы техники.

Накануне в Красноярском крае загорелся склад с горохом. В хранилище находилось более 3 тысяч тонн продукции. Специалисты смогли локализовать огонь менее чем за 2 часа на площади в 2 400 "квадратов".