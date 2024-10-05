Склад с горохом загорелся в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные тушат склад с горохом, который находится в Красноярском крае. Об этом пишет пресс-служба МЧС РФ.

Отмечается, что в хранилище находится свыше 3 тысяч тонн продукции. Однако менее чем за 2 часа возгорание локализовали на площади в 2 400 "квадратов". Сейчас на месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники.

Ранее был ликвидирован пожар на складе с полипропиленом в Воронежской области. Инцидент произошел в селе Бабяково на территории промзоны. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров.

