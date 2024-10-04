Пожар на складе с полипропиленом в Воронежской области потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе с полипропиленом в Воронежской области ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по региону в телеграм-канале.

Инцидент произошел в селе Бабяково на территории промзоны. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в Хабаровске загорелись обшивка и кровля театра на площади одной тысячи "квадратов". Затем обрушились кровля и стены, а площадь пожара достигла четырех тысяч "квадратов". Также в здании взорвались четыре газовых баллона.

Три человека, которые эвакуировались до прибытия спасателей, пострадали. Двум мужчинам оказали медпомощь на месте, еще одну женщину госпитализировали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.