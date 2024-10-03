Площадь пожара в театре в Хабаровске выросла до 4 000 квадратных метров

Площадь пожара в театре Хабаровска увеличилась до 4 000 квадратных метров, у здания обрушился фасад и наружная стена. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Спасатели также сообщили, что при тушении пожара произошел взрыв 4 баллонов с газом. Предварительно, обошлось без пострадавших.

О пожаре в здании Краевого музыкального театра в Хабаровске стало известно в ночь на 3 октября. У здания загорелись обшивка и кровля на 1 000 квадратных метрах. Впоследствии у здания обрушилась кровля. Сейчас для борьбы с пожаром задействованы более 50 специалистов и 11 единиц техники.

