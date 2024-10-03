Театр музкомедии горит в Хабаровске на площади в 1 000 "квадратов"

Фото: телеграм-канал Mash

Здание Краевого музыкального театра в Хабаровске загорелась на площади в 1 000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Горит обшивка и кровля здания на 1 000 квадратных метрах. На месте работают 39 специалистов и 8 единиц техники", – указано в сообщении.

В ночь на 30 сентября пожар также произошел в ЖК "Селигер Сити". Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать горение и спасти семерых жильцов, в том числе ребенка. В результате происшествия погиб один человек.

По данным следствия, пожар начался после "самопроизвольного хлопка газовых баллонов" в одной из квартир. Предварительно, эти баллоны использовались для монтажа натяжного потолка. СК завел дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".