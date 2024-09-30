Один человек погиб при пожаре в ЖК "Селигер Сити"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Один человек погиб при пожаре в жилом комплексе "Селигер Сити" в Москве, сообщает МЧС РФ в официальном телеграм-канале.

По данным ведомства, спасатели ведомства обнаружили тело погибшего при разборе завалов.

Пожар вспыхнул в ЖК "Селигер Сити" в ночь на 30 сентября. Огонь охватывал квартиры жилого дома с 5-го по 8-й этаж. Сотрудникам МЧС удалось спасти пять жильцов дома, включая одного ребенка. Еще двое человек получили травмы при пожаре.

Позже возгорание локализовали на площади в 100 квадратных метров, а спустя еще некоторое время – полностью потушили огонь. Из-за пожара временно перекрыто движение по Ильменскому проезду, от дома 14, корпуса 8 до дома 14, корпуса 3.