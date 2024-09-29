Один человек погиб во время пожара в жилом доме на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Во время пожара в жилом доме по Талдомской улице на севере Москвы погиб один человек, передает пресс-служба МЧС России.

Возгорание вещей и мебели произошло в квартире на втором этаже 17-этажного дома. Пожарным удалось спасти двоих человек, уточнили в ведомстве.

Сам пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Ранее стало известно о локализации пожара на площади в 6,8 тысячи "квадратов" в Барнаульском мебельном комбинате. Административное здание загорелось на площади 1 тысячи квадратных метров днем 29 сентября.

Огонь начал распространяться по 6-этажному зданию. Как объяснили в МЧС, пожарные препятствуют переходу огня на резервуары с горюче-смазочными материалами. При этом специалистам удалось спасти человека. На месте происшествия работают 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.