Крупный пожар вспыхнул на деревообрабатывающем предприятии в Брянской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Брянской области"

Деревообрабатывающее предприятие загорелось в поселке Локоть Брянской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Огонь охватил два здания по производству поддонов, готовой продукции и пиломатериалов. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров. На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее мужчина в Омске сжег дом, пытаясь успокоить шумных друзей. В результате погибли две женщины. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело.

Еще один пожар произошел на рынке со стройматериалами в городе Коврове во Владимирской области. Первоначально площадь возгорания составляла 2 тысячи квадратных метров, однако позже она увеличилась до 2 750 "квадратов".