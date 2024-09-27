Природный пожар в Станично-Луганском районе ЛНР потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Природный пожар, который произошел в Станично-Луганском округе в Луганской Народной Республике (ЛНР), ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.



В результате лесного пожара сгорело 186 строений, включая 161 жилой дом в селах Колесниковка, Ольховском, Валуйском и Песчаном. По предварительным данным, никто не погиб из-за возгорания.

Масштабный природный пожар, охвативший изначально два поселка в ЛНР, начался 14 сентября. После огонь перекинулся на территорию местного промышленного предприятия, однако спустя время огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на заводе.

В результате возгорание разрослось до такой степени, что в регионе было выявлено за 15 сентября около 150 пожаров. Наиболее тяжелая обстановка складывалась в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском округах.

В помощь был направлен сводный отряд из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия. Таким образом, в республику приехали около 144 специалистов и 28 единиц техники. Кроме того, для помощи в ликвидации пожаров в ЛНР был отправлен третий аэромобильный отряд МЧС РФ.

Причиной пожара мог быть умышленный поджог, предположил глава республики Леонид Пасечник.

