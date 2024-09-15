Пожар в поселках Антрацитовского района ЛНР перекинулся на завод

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Масштабный ландшафтный пожар, который охватил два поселка в Луганской народной республике (ЛНР), перекинулся на территорию алюминиевого завода, передает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Это привело к возгоранию в цехе с готовой продукцией, рассказали представители ведомства.

Спасатели преступили к ликвидации возгорания в двух поселках Антрацитовского района в субботу, 14 сентбря. В настоящий период подразделения МЧС России продолжают работать на месте пожара.

Накануне в Воронежской области произошли сразу 70 природных возгораний. Местные власти назвали сложной ситуацию с пожарами.

За день пожарная охрана реагировала на 85 вызовов, из которых более 50 сообщений были связаны с ландшафтными пожарами. Наиболее крупные возгорания МЧС зафиксировали в Аннинском, Лискинском и Рамонском районах.