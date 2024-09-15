Пожар в районе воронежского села Ямное ликвидирован на 50 га

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в районе села Ямное Воронежской области ликвидирован на 50 гектарах. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

На месте продолжают дежурить пожарные подразделения.

14 сентября в Воронежской области было выявлено сразу 70 природных возгораний. Местные власти назвали сложной ситуацию с пожарами.

За день пожарная охрана реагировала на 85 вызовов, из которых более 50 сообщений были связаны с ландшафтными пожарами. Наиболее крупные возгорания МЧС зафиксировали в Аннинском, Лискинском и Рамонском районах.

В селе Ямное из-за ветра возгорание травы и лесной подстилки перекинулось на частные дома. В результате три дома оказались повреждены.

К утру пожар локализовали. В МЧС также сообщили о еще двух крупных природных пожарах в регионе: в районе хутора Калач и села Песковатка. В первом случае возгорание удалось локализовать на площади 70 гектаров, во втором – на 30 гектаров.

