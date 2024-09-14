Частные дома загорелись в воронежском селе Ямное из-за природного пожара

Возгорание травы и лесной подстилки перекинулось из-за ветра на частные дома в селе Ямное Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В связи с этим три дома оказались повреждены. Пожар изначально пытались потушить 50 человек и 17 единиц техники совместно с вертолетом МЧС России. Однако ведомству пришлось нарастить силы до 146 человек и 43 единицы техники.

"Вертолет МЧС России в связи с наступлением темноты работу завершил. С рассветом работа авиации будет продолжена", – сказано в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Воронежской области.

Всего за день, 14 сентября, пожарная охрана реагировала на 85 вызовов, из которых более 50 сообщений были связаны с ландшафтными пожарами. Наиболее крупные возгорания МЧС зафиксировали в Аннинском, Лискинском и Рамонском районах, уточнили в ведомстве.

Однако, как сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале, сейчас в Воронежской области выявлено сразу 70 возгораний, поэтому ситуация с пожарами характеризуется как сложная. При этом пока информации о пострадавших не поступало, а переход пламени на жилые постройки сдерживаются огнеборцами.

"Нахожусь на связи с оперативными службами. В регионе сохраняется пятый, наивысший класс пожарной опасности. Сейчас развитие ситуации зависит от каждого. Не разводите открытый огонь и не позволяйте делать этого другим!", – предупредил Гусев.

В августе в Гоначхирском ущелье произошел пожар, площадь которого составила 263 гектара. Для тушения привлекли 220 специалистов и 54 единицы техники.

Из зоны лесного пожара спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка. Всем эвакуированным выдали питание, воду и сухпайки. При этом никто не пострадал в результате происшествия. По итогу пожар в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии удалось локализовать.

