Более 230 человек эвакуировали из района лесного пожара в Карачаево-Черкесии

Фото: телеграм-канал Mash

Спасатели эвакуировали 236 человек, среди которых 43 ребенка, из зоны лесного пожара в Гоначхирском ущелье в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.

В данный момент они находятся в безопасном месте, среди них пострадавших нет. Всем эвакуированным выдали питание, воду, сухпайки. 23 августа планируется вывезти людей вертолетами, также готовятся другие пути эвакуации.

По словам Темрезова, тушение пожара продолжится рано утром, для этого уже подготовили всю необходимую технику МЧС. В случае необходимости будет привлечена авиация.

В середине июля природное возгорание произошло в Коктебеле. Там загорелась сухая трава. Сперва площадь пожара составляла 20 гектаров, затем огонь перекинулся на государственный Карадагский природный заповедник. Тушение осложнялось жарой и порывистым ветром. Спустя некоторое время огнеборцы ликвидировали природный пожар на площади 40 гектаров.

Правоохранительные органы определили виновного в пожаре – им оказался 50-летний мужчина, который выполнял строительные работы в одном из домов. Он осуществлял резку металла болгаркой, и от искр воспламенилась сухая трава. Местный житель пытался потушить огонь, но не удалось. Следователи завели уголовное дело.