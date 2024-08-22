Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в пермском Кизеле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме в городе Кизеле, передает пресс-служба СУ СК Пермского края.

Поводом для начала расследования стало наличие признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

На место происшествия уже выехала следственная группа, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты ведомства. Они проводят осмотр дома, в котором произошел взрыв, и устанавливают обстоятельства случившегося. Также им предстоит уточнить данные о количестве пострадавших.

О хлопке газовоздушной смеси стало известно утром 22 августа. Газ взорвался в 4-этажном доме, однако пожар там все же не начался. Обрушились перекрытия между 4-м и 3-м этажами.

На месте ЧП работают экстренные службы и оказывают помощь пострадавшим, к настоящему моменту создан краевой оперативный штаб.

В результате инцидента пострадал мужчина, его доставили в больницу. Помимо этого, были эвакуированы из дома 16 человек.