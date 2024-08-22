Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Пермском крае

Видео: телеграм-канал SHOT

Хлопок газовоздушной смеси произошел в жилом многоквартирном доме в городе Кизеле в Пермском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале

Сейчас жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте ЧП работают экстренные службы и оказывают помощь пострадавшим.

Губернатор уточнил, что на месте аварии находится глава округа Андрей Родыгин. Он поручил оперативно докладывать о ситуации и оказывать всю необходимую помощь жителям.

К нынешнему моменту уже был создан краевой оперативный штаб. Помимо этого, к месту произошедшего направляются зампред правительства Пермского края и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов.

"Держу ситуацию на личном контроле", – добавил Махонин.

Ранее в квартире жилого дома в подмосковной Лобне произошел хлопок неизвестного происхождения, в ходе которого пострадал житель. ЧП случилось в Научном городке, когда мужчина разбирал мусор вместе с новыми жильцами одной из квартир и грузчиками. При этом взрыв не повлек за собой возгорание.