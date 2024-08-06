Полиция подтвердила гибель мужчины при хлопке в квартире на западе Москвы

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Мужчина 1962 года рождения погиб при детонации неустановленного предмета в квартире на западе Москвы, передает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

"6 августа около 11:40 в квартире жилого дома, расположенного на улице Артамонова, женщина обнаружила своего супруга без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Родственники погибшего отмечали, что мужчина уже выказывал суицидальные наклонности.

При этом других пострадавших от взрыва нет. В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и устанавливает все обстоятельства инцидента.

В результате происшествия конструкции дома и системы жизнеобеспечения не были нарушены, однако в одной из комнат незначительно повреждено остекление.

В свою очередь, в АО "Мосгаз" опровергли информацию о взрыве бытового газа в доме. Аварийно-спасательная бригада проверила помещения на наличие сетевого газа и продуктов сгорания и не обнаружила утечки.

