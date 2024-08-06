ТАСС: человек погиб в результате хлопка в доме на западе Москвы

06 августа, 12:27Происшествия
Фото: телеграм-канал "112"
Один человек погиб в результате хлопка в квартире на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"В результате ЧП один человек погиб", – отметил собеседник агентства, уточнив, что причиной мог стать суицид.
По словам родственников, ранее мужчина уже выказывал суицидальные наклонности.
Информация о хлопке неизвестного предмета на улице Артамонова появилась ранее 6 августа. При этом СМИ сообщали, что пострадал один человек.
В ГУ МЧС России по Москве после подтвердили информацию о хлопке. Как уточнили в пожарно-спасательном подразделении, он не сопровождался последующим горением. На месте находятся городские экстренные службы.
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