МЧС подтвердило информацию о хлопке в доме на западе Москвы

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Хлопок неизвестного предмета произошел в квартире № 2 дома 7 по улице Артамонова в Москве, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве.

Как уточнили в пожарно-спасательном подразделении, хлопок не сопровождался последующим горением. Конструкции дома и системы жизнеобеспечения не нарушены, однако в одной из комнат незначительно повреждено остекление.

В результате происшествия есть пострадавшие, но обстановка на месте происшествия спокойная. Там находятся городские экстренные службы.

В АО "Мосгаз" уточнили, что информация о взрыве бытового газа недостоверна. Диспетчеры получили сообщение о происшествии в 11:18, после этого на место направили аварийно-спасательную бригаду. Она проверила помещения на наличие сетевого газа и продуктов сгорания. В результате утечки не были обнаружены.

Кроме того, техобслуживание газового оборудования в доме проводилось 10 октября 2023 года.

Информация о хлопке появилась днем 6 августа. При этом СМИ писали, что пострадал один человек.

Ранее в Псковской области бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Также были повреждены три квартиры и два автомобиля. Огонь после взрыва ликвидировали в течение 15 минут.