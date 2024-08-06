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06 августа, 12:01

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ТАСС: хлопок произошел в жилом доме на западе Москвы

Хлопок произошел в жилом доме на западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Хлопок произошел в жилом доме на улице Артамонова на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник агентства уточнил, что хлопок произошел в квартире на втором этаже. По его словам, пострадал один человек.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в городе Апшеронске в Краснодарском крае. В результате рухнули строительные конструкции на площади 100 квадратных метров. После этого произошел пожар на площади 30 "квадратов", который спасатели оперативно потушили.

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