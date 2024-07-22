Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании в кубанском Апшеронске

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании в городе Апшеронске в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел 22 июля примерно в 07:55 на улице Ворошилова. Из-за хлопка газовоздушной смеси, который произошел в здании, строительные конструкции рухнули на площади 100 квадратных метров. После этого произошел пожар на площади 30 "квадратов". Благодаря оперативным действиям пожарных в 08:05 возгорание удалось потушить.

"Есть пострадавшие, из под завалов спасен один человек", – уточнили в пресс-службе МЧС России.

В свою очередь, "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы сообщил, что в здании произошел взрыв бытового газа, в результате чего 15 человек, которые находились на автобусной остановке рядом с обрушившимся магазином, пострадали.

По данным источников РИА Новости, троих пострадавших уже доставили в больницу, а еще одного отправили на амбулаторное лечение.

Сейчас на месте продолжают работать 28 специалистов и 10 единиц техники, уточнили в МЧС России. Под завалами, как сообщают экстренные службы, могут находиться еще люди.

15 июля на стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни произошел взрыв. В результате погибли 5 человек, 26 получили травмы различной степени тяжести. В связи с этим глава республики Рамзан Кадыров призвал привлечь виновных к ответственности.

По словам главы Чечни, пострадавшим, среди которых есть и жители Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медицинских учреждениях. Он также отметил оперативные действия расчетов регионального МЧС и пожарной службы. Кроме того, Кадыров выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы в результате ЧП.