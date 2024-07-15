Кадыров заявил, что виновных во взрыве на стройке в Башин-Кали привлекут к ответственности

Фото: телеграм-канал Baza

Виновных во взрыве на стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни привлекут к ответственности. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, пострадавшим, среди которых есть и жители Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медицинских учреждениях. В случае необходимости им обеспечат иногороднее лечение, подчеркнул Кадыров.

Глава республики также отметил, что глава Дагестана Сергей Меликов поблагодарил за оперативную помощь пострадавшим и выразил готовность оказать необходимое содействие. Кадыров добавил, что расчеты регионального МЧС и пожарной службы действовали профессионально и оперативно. Он выразил им благодарность, а также медикам, которые борются за здоровье пострадавших. Глава Чечни выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил травмы в результате взрыва.

Инцидент произошел 15 июля. В результате ЧП погибли 5 человек, 26 получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время причины взрыва выясняются.