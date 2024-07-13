Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Хлопок газа произошел в частном доме в подмосковном Ступине, сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Пострадала семья из пяти человек, включая троих детей 2023, 2020 и 2017 годов рождения. Пострадавших доставили в реанимационное отделение с термическими ожогами тела разной степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Московской области уточнили, что хлопок произошел при установке газового баллона.

Утром бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Опочке Псковской области. В результате пострадали два человека, их госпитализировали. Также повреждены три квартиры и два автомобиля.

ЧП произошло на Сущевской улице, 2а. Огонь после взрыва ликвидировали в течение 15 минут. Люди уже покинули здание.