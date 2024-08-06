СК подтвердил задержание мастера и слесарей газовой службы в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет подтвердил задержание мастера и двух слесарей газовой службы в рамках расследования дела о взрыве в доме в Нижнем Тагиле. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба СК России.

Вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения будет решен в ближайшее время. В данный момент сотрудники ведомства проводят следственные действия с участием подозреваемых.

В ходе расследования следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области и центрального аппарата ведомства осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Также на допрос были приглашены пострадавшие и родственники погибших.

Следственная группа назначила необходимый комплекс судебных экспертиз, а также изъяла и приступила к изучению необходимой документации. Кроме того, продолжается работа над установлением всех обстоятельств случившегося.

Центральный аппарат СК взял ход следствия под свой контроль.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали.