Путин обсудил с главой Свердловской области ликвидацию последствий ЧП в Нижнем Тагиле

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Владимир Путин обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ликвидацию последствий частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", – подчеркнул он.

Также губернатор сообщил президенту об оказываемой помощи пострадавшим. Куйвашев подчеркнул, что поисково-спасательные работы были завершены. Специалистам удалось спасти из-под завалов 16 человек.

Кроме того, глава региона доложил, что экспертиза состояния дома будет выполнена до конца следующей недели.

"Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки", – добавил Песков.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали. При этом состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

