03 августа, 16:51Происшествия
Путин обсудил с главой Свердловской области ликвидацию последствий ЧП в Нижнем Тагиле
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ликвидацию последствий частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Глава региона доложил президенту о работе, которая продолжается по ликвидации последствий взрыва природного газа в доме в Нижнем Тагиле, а также о планах по решению жилищных проблем граждан, которые в этой связи возникли", – подчеркнул он.
Также губернатор сообщил президенту об оказываемой помощи пострадавшим. Куйвашев подчеркнул, что поисково-спасательные работы были завершены. Специалистам удалось спасти из-под завалов 16 человек.
Кроме того, глава региона доложил, что экспертиза состояния дома будет выполнена до конца следующей недели.
"Но в любом случае уже верстаются планы по обеспечению граждан постоянным жильем. Создана рабочая группа, выделены необходимые средства из резервного фонда. Поэтому работа выполняется в максимально сжатые сроки", – добавил Песков.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали. При этом состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.
По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома