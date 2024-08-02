02 августа, 12:55Происшествия
Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
По предварительной информации, сотрудники ведомства обнаружили девочку.
Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа из-за взрыва газового баллона. Причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.
В региональном Минздраве заявили, что около 20 человек, включая девять детей, пострадали. Из них 11 человек, в том числе пять детей, находятся в больницах. Пятеро человек отказались от госпитализации, а еще четыре жителя Нижнего Тагила погибли.
После ЧП спасателям не удавалось найти троих детей. Кроме того, вплоть до настоящего времени не было установлено местонахождение пяти человек.
В результате взрыва были повреждены около 25 квартир. Собственниками этих жилых помещений являются 36 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним здания власти решили временно расселить.
В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома