Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

Спасатели извлекли тело ребенка из-под завалов пятиэтажного дома, который частично обрушился в Нижнем Тагиле накануне, сообщает МЧС России в телеграм-канале

По предварительной информации, сотрудники ведомства обнаружили девочку.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа из-за взрыва газового баллона. Причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

В региональном Минздраве заявили, что около 20 человек, включая девять детей, пострадали. Из них 11 человек, в том числе пять детей, находятся в больницах. Пятеро человек отказались от госпитализации, а еще четыре жителя Нижнего Тагила погибли.

После ЧП спасателям не удавалось найти троих детей. Кроме того, вплоть до настоящего времени не было установлено местонахождение пяти человек.

В результате взрыва были повреждены около 25 квартир. Собственниками этих жилых помещений являются 36 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним здания власти решили временно расселить.

В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.