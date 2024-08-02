Еще одну пострадавшую при ЧП в Нижнем Тагиле транспортируют в Екатеринбург

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Еще одну пострадавшую при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле транспортируют в Екатеринбург, сообщил главный врач городской больницы № 1 Александр Павловских в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, сейчас на лечении находятся две пациентки. Одну из них перегоспитализируют в 23-ю больницу города Екатеринбурга вертолетом территориального центра медицины катастроф.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло утром 1 августа из-за взрыва газового баллона. Причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

В региональном Минздраве заявили, что около 20 человек, включая 9 детей, пострадали. Из них 11 человек, в том числе пять детей, находятся в больницах. Пятеро человек отказались от госпитализации, а еще четыре жителя Нижнего Тагила погибли.

Троих детей не могут найти после ЧП. Кроме того, спасатели до сих пор не могут установить местонахождение пяти человек. В результате взрыва, который и привел к обрушению дома, около 25 квартир оказались повреждены. Собственниками этих жилых помещений являются около 36 человек.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также он выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним здания власти решили временно расселить.

Следователи в связи с произошедшим возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

