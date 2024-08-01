Еще одна женщина спасена из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома

Специалисты МЧС РФ смогли спасти из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле еще одну женщину. Об этом сообщило ведомство в своем телеграм-канале

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В результате произошедшего погибли два человека.

Власти города приняли решение о временном расселении жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним. В данный момент все еще существует опасность обвала конструкций торца соседнего дома.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что семьи погибших получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Он также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

Кроме того, по факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

