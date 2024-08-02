ТАСС: трое детей не найдены после частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"

Трех детей не могут найти после частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Кроме того, спасатели до сих пор не могут установить местонахождение пяти человек. При этом, по информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в результате взрыва газового баллона, который и привел к обрушению дома, около 25 квартир оказались повреждены. Собственниками этих жилых помещений являются около 36 человек, уточнили в ведомстве.

Информация об обрушении в Нижнем Тагиле подъезда жилого дома, произошедшего из-за взрыва газового баллона, появилась утром 1 августа. Причиной могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

В региональном Минздраве заявили, что около 20 человек, включая 9 детей, пострадали. Из них 11 человек, в том числе 5 детей, находятся в больницах. 5 отказались от госпитализации, а еще 4 жителя Нижнего Тагила погибли.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также он выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним здания власти решили временно расселить.

Следователи в связи с произошедшим завели дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

