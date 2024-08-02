Тело четвертого погибшего извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Фото: МЧС России

Число погибших в Нижнем Тагиле, где частично обрушился дом, выросло до четырех, спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего. Об этом МЧС РФ сообщает в телеграм-канале.

"Поисково-спасательные работы продолжаются", – указано в сообщении.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Причиной взрыва могла выступить неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

Власти города приняли решение о временном расселении жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что семьям погибших выплатят по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Кроме того, он выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

