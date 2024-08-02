Медики оказывают помощь 10 пострадавшим при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Медицинские работники оказывают помощь 10 пострадавшим в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Медицинские работники оказывают помощь в стационарах 10 пациентам, в том числе 5 детям, пострадавшим в Нижнем Тагиле Свердловской области", – приводит его слова ТАСС.

Мурашко уточнил, что 5 пострадавшим, среди которых двое детей, медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Обрушение подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле произошло после взрыва газового баллона утром 1 августа. Возможной причиной случившегося могла стать неисправность газового оборудования или нарушение его эксплуатации.

В результате произошедшего погибли два человека.

Власти города приняли решение о временном расселении жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним. В данный момент все еще существует опасность обвала конструкций торца соседнего дома.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал, что семьи погибших получат выплаты по 1,5 миллиона рублей за каждого человека. Он также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

