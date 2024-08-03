Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле составило 26

Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"

В результате частичного обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС РФ Виктор Теряев.

"Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы", – цитирует его ТАСС.

По словам Теряева, состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Пять человек находятся на амбулаторном лечении.

Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, на месте ЧП завершены поисково-спасательные работы. В настоящее время ведется разбор завалов.

Вместе с тем, глава города Владислав Пинаев сообщил в своем телеграм-канале, что жители Нижнего Тагила организовали стихийный мемориал в память о погибших.

"Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", – указал он.

В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что демонтаж в доме будет завершен за двое–трое суток.

"Площадка была передана актом в администрацию Нижнего Тагила, которая, в свою очередь, заключила договор на окончательный демонтаж утраченного имущества, дома", – добавил он.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.

Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

