03 августа, 08:48Происшествия
Общее число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле составило 26
Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"
В результате частичного обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле пострадали 26 человек. Об этом заявил начальник регионального управления МЧС РФ Виктор Теряев.
"Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы", – цитирует его ТАСС.
По словам Теряева, состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести. Пять человек находятся на амбулаторном лечении.
Как уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области, на месте ЧП завершены поисково-спасательные работы. В настоящее время ведется разбор завалов.
Вместе с тем, глава города Владислав Пинаев сообщил в своем телеграм-канале, что жители Нижнего Тагила организовали стихийный мемориал в память о погибших.
"Тагильчане несут свечи, цветы, игрушки", – указал он.
В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что демонтаж в доме будет завершен за двое–трое суток.
"Площадка была передана актом в администрацию Нижнего Тагила, которая, в свою очередь, заключила договор на окончательный демонтаж утраченного имущества, дома", – добавил он.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.
Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей, а также выделил более 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим.
По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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