Власти увеличили выплаты за полную утрату имущества в Нижнем Тагиле до 500 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил выплаты за полную утрату имущества пострадавшим при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле со 150 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики региона.

"Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей 1, 2 и 3 подъездов", – говорится в сообщении.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.

В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали. При этом состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.

По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

