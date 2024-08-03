03 августа, 09:09Происшествия
Власти увеличили выплаты за полную утрату имущества в Нижнем Тагиле до 500 тыс рублей
Фото: телеграм-канал "Владислав Пинаев"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил выплаты за полную утрату имущества пострадавшим при частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле со 150 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента информационной политики региона.
"Кроме того, в администрацию муниципалитета уже поступили средства для приобретения квартир для жителей 1, 2 и 3 подъездов", – говорится в сообщении.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали. При этом состояние троих человек оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь, уточнил он.
По факту обрушения дома было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Еще одного человека спасли из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома