Пожарные спасли мужчину из-под завалов после взрыва в доме в Пермском крае

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Пожарные спасли мужчину из-под завалов после взрыва газа, который произошел в доме на территории города Кизела Пермского края, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что из смежной квартиры спасатели вывели двоих детей.

О хлопке газовоздушной смеси стало известно 22 августа. Жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте ЧП работают экстренные службы и оказывают помощь пострадавшим, к настоящему моменту создан краевой оперативный штаб.

Взрыв привел к обрушению перекрытий между четвертым и третьим этажами дома, однако пожар там все же не начался. Спасатели продолжают устранять последствия хлопка газа.

