Скопления газовоздушной смеси стали причиной взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Фото: МЧС России

Взрыв в доме по улице Сибирской Нижнего Тагила произошел из-за скопления газовоздушной смеси. Сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.

По данным следствия, скопление произошло из-за ненадлежащего технического обслуживания специального оборудования. Это привело к взрыву и обрушению части многоквартирного дома.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

При этом в пресс-службе "ГАЗЭКС", сотрудниками которой являются обвиняемые, рассказали, что мужчины проводили плановые работы в доме в июне.

"В день трагедии никаких работ нашими работниками там не проводилось, никаких заявок на ремонт или жалоб на запах газа не поступало", – цитирует ТАСС сообщение организации.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома произошло 1 августа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже. В результате погибли 10 человек, еще 26 пострадали. Всем пострадавшим семьям оказывается необходимая помощь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже по делу о взрыве были задержаны мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС".