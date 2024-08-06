06 августа, 08:05Происшествия
Мастер и два слесаря задержаны по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле
Фото: ТАСС/АР
Мастер и два слесаря компании "ГАЗЭКС" задержаны по делу из-за взрыва в доме в Нижнем Тагиле, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы.
Как уточнили в компании, "ГАЗЭКС" активно сотрудничает со следствием для проведения объективного расследования и установления истинных причин ЧП.
Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. Причиной мог стать взрыв газа. Эпицентр взрыва, предположительно, находился в квартире на третьем этаже.
В результате случившегося погибли 10 человек, еще 26 пострадали.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Нижнем Тагиле завершены поисково-спасательные работы